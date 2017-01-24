В Мурманской области снижается уровень преступности – Баталов

24 Января 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ — В 2016 году количество зарегистрированных преступлений в Мурманской области сократилось на 3 тысячи случаев или на 18,8% — с 18556 до 15061 случая. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов. Он также отметил высокие показатели по раскрываемости убийств, изнасилований, грабежей и разбойных нападений.

«У нас есть проблема — это дистанционные мошенничества, в том числе хищение с банковских карт путём вирусных программ. К сожалению, здесь раскрываемость, которой надо стыдиться», - отметил Баталов.

Для улучшения раскрываемости дел, связанных с телефонными мошенничествами, в Мурманской области работает специальная дистанционная программа.

Суть её заключается в использовании дополнительных реквизитов для поиска злоумышленников. Дополнительные реквизиты — это и IMEI телефонов, и фамилии тех, на кого телефоны оформлены, и цифры в банковских реквизитах, указывающие на конкретные филиалы банка, и вышки, в зоне которых осуществлялся телефонный звонок. При наличии судебных решений есть возможность вычислить вплоть до банкомата, в котором осуществлялась выдача наличных.

«Конечно, эта программа не гарантирует быстрый поиск, но она сужает круг подозреваемых и позволяет сгруппировать несколько дел, автоматизирует наш труд. Результат есть, две группы за пределами региона мы уже вычислили, сейчас по этим делам пока еще идет работа», - отметил Баталов. Он также подчеркнул, что опыт Мурманской области перенимают в ряде других регионов страны.

Кроме того, несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, число умышленных убийств в регионе выросло на 33%. По мнению Баталова, основной причиной роста числа данных преступлений является алкоголизация населения, обоснованная, в свою очередь, сложной экономической ситуацией.

«Преступность только силами МВД не победить. Есть прямая связь — чем лучше экономическая обстановка, тем ниже в стране преступность», - подчеркнул Баталов.