Мурманчане более 1,5 тысяч раз жаловались на коллекторов

24 Января 2017 года, 16:04

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ — Более 1,5 тысяч жалоб жителей Мурманской области на действия коллекторов было получено органами внутренних дел за минувший год, об этом в ходе итоговой пресс-конференции рассказал начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

«Проводятся проверки, анализируется и количество микрофинансовых организаций, и вопрос регистрации коллекторских агентств, и нахождение в действиях коллекторов признаков административных правонарушений и преступлений. Работа продолжается, мы вырабатываем оптимальный алгоритм по работе и планируем проводить профилактическую работу с населением», - заявил Баталов.

По словам начальника УМВД по Мурманской области, в ноябре прошлого года была создана рабочая группа, задачей которой стала проверка обращений граждан о преступлениях, совершаемых при осуществлении взыскания просроченной задолженности по кредиту.

«Хотелось бы навести порядок в этой сфере, поскольку зачастую функции коллекторов берут на себя те лица, которые не являются зарегистрированными коллекторами», - отметил Баталов.

По заявлениям граждан было возбуждено 58 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Напомним, что в прошлом году в Мурманской области произошло несколько громких случаев, связанных с угрозами коллекторов в адрес заёмщиков.

Фото: twitter