В Мурманске полицейскими установлен факт причинения побоев

24 Января 2017 года, 20:11

МУРМАНСК/ 24 января - В дежурную часть отдела полиции города обратилась местная жительница, 1987 года рождения. Потерпевшая заявила, что его избил муж.

Инцидент, по ее словам, произошел в квартире по улице Ломоносова. Ссора между родственниками возникла на почве личных неприязненных отношений. В ходе нее мужчина нанес пострадавшей телесные повреждения, ударив несколько раз металлическим предметом по голове.

Сотрудниками полиции подозреваемый, неработающий житель города, 1987 года рождения, был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном, ранее мужчина не привлекался к административной и уголовной ответственности.

По факту причинения побоев возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter