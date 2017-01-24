Полицейские Кировска проводят проверку по факту телесных повреждений, причиненных местному жителю

24 Января 2017 года, 20:55

КИРОВСК/ 24 января - В полицию Кировска 22 января около 12.40 поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что в одном из супермаркетов находится мужчина с проникающим ножевым ранением.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Потерпевший, 1983 года рождения, рассказал полицейским, что ранение ему причинил малознакомый мужчина, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Внезапно начался конфликт, и хозяин квартиры, житель Кировска, 1984 года рождения, ударил его ножом в область ключицы. В супермаркет, расположенный неподалеку, он пришел сам, при этом он не смог объяснить зачем. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

Полицейские проехали по указанному кировчанином адресу и установили по месту жительства подозреваемого в причинении вреда здоровью. Он признался, что ударил своего гостя, находясь в состоянии опьянения, из-за собаки породы французский бульдог, которую тот отказался одолжить ему на время.

По факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Кировску МО МВД России «Апатитский»)

Фото: Svopi.ru