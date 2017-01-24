Мурманчанин попался на хранении более 200 граммов наркотического вещества

25 Января 2017 года, 09:26

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении Сергея Веселова расследовалось следственным отделом УФСБ РФ по Мурманской области и рассмотрено судом в особом порядке.

В судебном заседании установлено, что Веселов 23 августа 2016 года, находясь у дома №12 по улице Генерала Журбы в Мурманске, незаконно приобрел, помещенное неустановленным лицом в тайник вещество массой 201,1 гр., содержащее в своем составе наркотическое средство метамфетамин (первитин). Затем хранил данное наркотическое средство до задержания 23 августа 2016 сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

Приговором суда, Веселову, с учетом имевшихся ранее судимостей, назначено окончательное наказание сроком 10 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Izhlife.ru