В областном центре полицейскими задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

25 Января 2017 года, 17:26

МУРМАНСК/ 25 января - В полицию города поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Миронова произошел конфликт, в ходе которого 30-летней женщине были причинены серьезные телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Потерпевшую, 1987 года рождения, с телесными повреждениями в виде ножевого ранения в область живота направили в медицинское учреждение. Врачи квалифицировали травму, как тяжкий вред здоровью.

На месте происшествия полицейскими в ходе поквартирного обхода и опроса свидетелей был установлен и задержан проживающий в доме неработающий мужчина, 1956 года рождения, который является соседом пострадавшей. Выяснилось, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый пояснил, что драка с женщиной, находившейся у него в гостях, произошла в результате внезапно возникшей ссоры после распития спиртного.

По факту следователем отдела полиции города Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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