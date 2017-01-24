Мурманчанин угрожал взорвать заведение в Ленинском округе

25 Января 2017 года, 12:13

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Ночью 24 января в чайхане, расположенной в Ленинском округе, был задержан мурманчанин, угрожавший взорвать помещение. Сообщение в полицию поступило от сотрудников частного охранного предприятия.

«Мужчину, 1978 года рождения, задержали на месте. Он находился в состоянии опьянения и высказывался о том, что в его сумке может находиться бомба. Сотрудники охраны отреагировали должным образом и сообщили в полицию», – рассказала «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. В УВД сообщили, что нарушитель был ранее судим по нескольким статьям. В настоящее время продолжается проверка.

Фото: Twitter