На докера мурманского порта завели два уголовных дела за подделку документов

25 Января 2017 года, 12:49

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В одном из портов Мурманска сотрудниками транспортной полиции выявлены факты мошенничества при компенсации проезда в период отпусков. Докер-механизатор с целью незаконного обогащения в течение двух последних лет представлял в бухгалтерию предприятия подложные документы.

«В результате противоправных действий он получил компенсацию в размере свыше 250 тысяч рублей, тем самым причинил ущерб организации транспортной инфраструктуры», – сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-западному федеральному округу.

Подложные документы 41-летний гражданин оформлял через интернет. Они свидетельствовали о том, что он в период отпусков на личной автомашине осуществлял проезды до Хабаровска и обратно. Для получения компенсации мужчина представил кассовые чеки автозаправочных станций, отпускные удостоверения с поддельными печатями и авансовые отчеты.

«В его отношении возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат». В соответствии с законодательством России данное противоправное деяние наказывается ограничением свободы на срок до двух лет либо принудительными работами на тот же срок», – подчеркнули в управлении.