Полиция предупреждает граждан об участившихся случаях дистанционных мошенничеств

25 Января 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января - Злоумышленники обманывают граждан, используя известные схемы мошенничеств путем рассылки смс-сообщений о блокировке банковских карт и требования предоплаты за неполученные товары или услуги.

Так, в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась мурманчанка, 1967 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая, которая сама является сотрудницей банка, рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступило сообщение о блокировке ее банковской карты. Подробности было предложено узнать по телефону 8-800-555-85-98. Мурманчанка перезвонила на телефон, указанный в сообщении. Собеседник, представившись сотрудником службы безопасности банка, сказал, что для того, чтобы разблокировать карту, она должна сообщить персональные данные карты – ее номер, на кого она зарегистрирована, срок действия, а также три цифры на обороте карты. Северянка продиктовала все данные злоумышленнику, после чего ей пришло оповещение от мобильного банка о списании с ее счета 48 тысяч рублей в счет покупки на одном из интернет-кошельков.

Еще один потерпевший, 1961 года рождения, обратился в Первомайский отдел полиции с заявлением о мошенничестве в сети Интернет. Мурманчанин собирался приобрести строительные материалы, на одном из сайтов нашел подходящий товар. «Продавец» стройматериалов сообщил, что за него необходимо внести предоплату и продиктовал банковский счет. Мужчина перевел на указанный счет деньги в сумме 5 тысяч рублей, после чего телефон «продавца» оказался выключенным.

В Кандалакше местная жительница, 1991 года рождения, обратилась в полицию по факту интернет-мошенничества. Потерпевшая в счет предоплаты за «Айфон 5с» перевела на номер счета, указанный незнакомцем, более 10 тысяч рублей, после чего телефон «продавца» оказался выключенным, а объявление было удалено с сайта.

В Снежногорске местная жительница, 1979 года рождения, подключила услугу «Мобильный банк» к незнакомому номеру, зарегистрированному в Ульяновской области, следуя инструкциям «продавца» щенка породы «шпиц». После этого с ее банковского счета пропали 8 тысяч рублей. Информацию о продаже собаки она нашла на популярном сайте бесплатных объявлений.

Стоит отметить, что все потерпевшие, обратившиеся в полицию, неоднократно слышали о подобных мошенничествах и схемах обмана из СМИ, от родственников или знакомых. Однако, несмотря на это, они все равно поддались на уловки мошенников и отдали им свои деньги.

Полиция Мурманской области в очередной раз напоминает гражданам о мерах безопасности. Никогда и никому не сообщайте персональные данные своей карты, не переводите в качестве предоплаты деньги за неполученные товары или услуги, и не подключайте к своей банковской карте номера чужих телефонов. Помните, преступление легче предотвратить, чем раскрыть.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области