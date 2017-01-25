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Главная » Криминал » Полицейские продолжают регистрировать кражи из гаражей
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 19:30

Полицейские продолжают регистрировать кражи из гаражей


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 25 января - Так, в полицию в г. Заполярном поступило сообщение от местного жителя, 1959 года рождения, о том, что из принадлежащего ему гаража похищен диван стоимостью 25 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место преступления и установили, что злоумышленник проник в помещение гаража путем срыва дверной петли вместе с нарезным замком. С места преступления были изъяты отпечатки пальцев. Установить очевидцев преступления не удалось, так как хищение произошло в ночное время и гараж находился в отдаленном от жилой зоны районе города.

По факту хищения в отношении неустановленного лица следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Печенгскому району установили, что кражу совершил ранее не судимый житель Заполярного, 1972 года рождения. Подозреваемый признался в совершении преступления и добровольно вернул украденный диван. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что всего в течение 2016 года полицейскими в Мурманской области зарегистрировано 270 краж из гаражей. Наибольшая часть краж – 99 преступлений – произошла в областном центре.

В основном хищения имущества совершались из-за отсутствия должного контроля за имуществом со стороны владельцев. Так, большинство обворованных гаражей находились вдалеке от жилого массива, запорные устройства (например, висячие замки) не являлись серьезным препятствием для преступников. Ни один из гаражей, из которого было украдено имущество, не был оборудован охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Полицейские отмечают, что увеличение количества совершаемых краж из гаражей всегда связано с удлинением темного времени суток и редкой посещаемостью гаражей хозяевами. Раскрыть такие кражи достаточно сложно из-за отсутствия свидетелей. Нередко хозяева гаражей не сразу обнаруживают пропажу имущества и поэтому заявляют о краже по прошествии некоторого времени, в связи с чем улики с места преступления могут быть утрачены, что также затрудняет поиск преступника.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УУР УМВД России по Мурманской области)

Фото: vk.com

 

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1.
В поселке Мурмаши сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в краже из гаражей
2.
В Кольском районе полицейскими раскрыта кража из гаража
3.
153 кражи из гаражей зарегистрировано в Мурманской области с начала года
4.
Полицейскими в областном центре задержан подозреваемый в краже из гаража
 
 
 
 
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