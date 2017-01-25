Мужчина скончался после нападения неизвестного на улице в Кировске

25 Января 2017 года, 16:16

КИРОВСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Вчера местный житель Кировска был убит на улице неизвестным. Когда на него напали, мужчина возвращался домой. После ранения он смог пробежать незначительное расстояние, но скончался на месте до приезда скорой помощи.

Кировчанин, 1976 года рождения, погиб от ножевого ранения в период с 19:20 до 19:35.

«Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Осуществляются первоначальные следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», – сообщают в Следственном комитете по Мурманской области.