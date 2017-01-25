Мужчина скончался после нападения неизвестного на улице в Кировске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске полицейские изъяли контрафактные DVD-диски
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9144
-0,0721
1 USD
Доллар США
59,2168
-0,2866
1 EUR
Евро
63,6225
-0,3199
10 NOK
Норвежских крон
70,9183
0,0117
10 SEK
Шведских крон
67,0306
-0,2368
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
25 Января 2017, 15:18
На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
25 Января 2017, 14:16
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
25 Января 2017, 14:10
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
 
 
 
 

Самое читаемое

Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий
25 Января 2017, 10:02
В Мурманске произошло обрушение кровли ангара – есть пострадавший
25 Января 2017, 12:05
В случае глобального потепления Мурманск не затопит
24 Января 2017, 19:30
Мурманчане могут сделать перерасчет за неубранные дворы
24 Января 2017, 17:51
Мурманский детский сад вошёл в число 100 лучших садов России
24 Января 2017, 18:14
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » Мужчина скончался после нападения неизвестного на улице в Кировске
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 16:16

Мужчина скончался после нападения неизвестного на улице в Кировске


КИРОВСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Вчера местный житель Кировска был убит на улице неизвестным. Когда на него напали, мужчина возвращался домой. После ранения он смог пробежать незначительное расстояние, но скончался на месте до приезда скорой помощи.

Кировчанин, 1976 года рождения, погиб от ножевого ранения в период с 19:20 до 19:35.

«Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Осуществляются первоначальные следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», – сообщают в Следственном комитете по Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Артемий Лебедев оценил новые остановки в Кировске
2.
Полицейские Кировска проводят проверку по факту телесных повреждений, причиненных местному жителю
3.
Губернатор Марина Ковтун работает в Апатитах и Кировске
4.
Житель Мурманской области ударил своего знакомого ножом и запер в квартире
5.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели туристов в Хибинах
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта