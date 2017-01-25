Полиция разыскивает несовершеннолетнего Погонщикова Ивана

26 Января 2017 года, 10:40

КИРОВСК/ 26 января - Отдел полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитский» разыскивает без вести пропавшего Погонщикова Ивана Алексеевича, 09.04.2003 года рождения. 23 января 2017 года мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По предварительной информации, может находиться в г. Кировск.

Приметы: на вид 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет: куртка болоньевая с капюшоном серого цвета с рисунком в виде крапинок, джинсы темно-синие, черные кроссовки, шапка светло-голубого цвета с бумбоном, при себе имеет школьный рюкзак с зелеными вставками.

Всем, кто располагает инфорацией о местонахождении Погонщикова Ивана Алексеевича, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (81531) 47-343, 8-952-293-16-96, 02.

МО МВД России «Апатитский»