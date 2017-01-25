Несовершеннолетний кировчанин заключен под стражу за ряд краж

26 Января 2017 года, 10:52

КИРОВСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кировска поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего в виде заключения под стражу.

«Он ранее осуждался за совершение краж, выводов не сделал и вновь преступил закон, объясняя это нахождением в состоянии алкогольного опьянения», – пояснили в Прокуратуре Мурманской области.

Проводится проверка, которая должна установить был ли контроль, и предпринимались ли меры для предотвращения подобного со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении данного кировчанина.

Фото: belive.ru