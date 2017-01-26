В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения

26 Января 2017 года, 17:37

МУРМАНСК/ 26 января - В отдел полиции по городу Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с места жительства, из квартиры по улице Кильдинская, был доставлен мужчина, 1951 года рождения. У госпитализированного мурманчанина, по словам врачей, имеются серьезные телесные повреждения внутренних органов.

Полицейские, незамедлительно прибыв на место происшествия, в ходе оперативных мероприятий выяснили, что тяжкий вред здоровью потерпевшему был причинен в ходе конфликта. Ссора на почве личных неприязненных отношений возникла в ночное время.

Сотрудниками полиции в квартире, где произошел инцидент, была установлена и задержана подозреваемая и преступлении жена потерпевшего. 69-летняя пенсионерка ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном и рассказала, что нанесла мужу удар ножом в живот.

По факту причинения тяжких телесных повреждений следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: plus.google.com