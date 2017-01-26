За минувший год полицейскими разыскано 225 должников по административным штрафам

26 Января 2017 года, 19:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января - УМВД России по Мурманской области и ФССП России по Мурманской области провели ряд совместных профилактических мероприятий по взысканию административных штрафов. В течение прошлого года осуществлялось межведомственное взаимодействие, направленное на выявление лиц, уклоняющихся от их уплаты в установленный законом срок.

В рамках такой работы происходил обмен информацией о гражданах, не оплативших административные штрафы, а также о возможных местах нахождения разыскиваемых должников.

В итоге в течение 2016 года участковыми уполномоченными полиции и судебными приставами-исполнителями проведено 56 совместных рейдов. В результате установлено 225 лиц, объявленных ФСПП в розыск. Кроме того, в период проведения мероприятий 748 должников оплатили штраф на общую сумму – 563 тысячи рублей.

В отношении лиц, не оплативших административный штраф в установленный законом срок, составлено 1490 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В настоящее время по данным административным материалам судами приняты решения: о наложении административного штрафа по 831 материалу; о назначении административного наказания в виде административного ареста по 313 материалам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УОООПиВОИВ УМВД России по Мурманской области)

Фото: Елена Пальм / ИТАР-ТАСС / Интерпресс