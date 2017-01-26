В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества

26 Января 2017 года, 19:46

МУРМАНСК/ 26 января - В отдел полиции №3 УМВД России по г.Мурманску обратилась жительница областного центра, 1962 года рождения. Заявительница сообщила полицейским, что вечером ей на мобильный телефон поступил звонок. Собеседник представился ее сыном. Он рассказал о том, что попал в сложную жизненную ситуацию и ему срочно необходимы денежные средства.

Женщина поспешно, не проверив информацию, осуществила банковский перевод на счет указанный звонившим лицом. Сумма денежного перевода составила 75 тысяч рублей.

Лишь после совершения операции мурманчанка позвонила своему настоящему сыну и узнала, что он к ней за помощью не обращался. Поняв, что стала жертвой мошенников, о действиях которых она неоднократно слышала через СМИ, потерпевшая отправилась в полицию писать заявление.

Полицейские установили, что злоумышленник осуществлял мобильную связь с потерпевшей с помощью сим-карты, зарегистрированной в городе Челябинске. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших мошенничество.

Полиция еще раз обращается к гражданам с просьбой обращать внимание на информацию об основных схемах телефонных мошенничеств, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Myslo.Ru