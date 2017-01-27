В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

27 Января 2017 года, 17:07

АПАТИТЫ/ 27 января - В Апатитах сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Ниссан Примера» у дома по улице Победы. Водитель, 1982 года рождения, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подвердило проведенное освидетельствование. Алкоголь в крови мужчины составил 0,205 мг/литр.

Полицейские установили, что ранее он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Срок наказания еще не истек.

По факту повторного вождения в нетрезвом виде в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что в 2016 году полицейскими Мурманской области было возбуждено 496 уголовных дел в отношении жителей региона за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 466 жителей области привлечены к уголовной ответственности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter