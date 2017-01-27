Полиция предупреждает о вирусных мошенничествах

27 Января 2017 года, 18:15

МУРМАНСК/ 27 января - В полицию Мурманска обратился житель областного центра, 1984 года рождения, с заявлением о краже неустановленным способом с его счета денежных средств более 2,5 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что северянин получил смс-сообщение, в котором содержалась ссылка на неизвестный ресурс. Мужчина перешел по ссылке, указанной в сообщении. На телефоне отсутствовала антивирусная программа, в результате чего на его телефон установилась вирусная программа. Списание денежных средств произошло незаместно для владельца телефона, так как вирусная программа заблокировала смс-оповещение мобильного банка. Об отсутствии денежных средств владелец счета узнал при очередной покупке в магазине.

По факту в отношении неустановленного лица следователем возбужлено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Полиция предупреждает владельцев смартфонов о необходимости принятия должных мер безопасности и установке актуального антивирусного программного обеспечения. Никогда нельзя переходить по ссылке, указанной в сообщении, на неизвестные ресурсы, а также открывать незнакомые сайты, так как при переходе на эти ресурсы на мобильное устройство может установиться вирусная программа.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: plus.google.com