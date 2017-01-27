В Мурманске полицейские раскрыли кражу, совершенную в отношении несовершеннолетней

27 Января 2017 года, 19:29

МУРМАНСК/ 27 января - В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о краже. Потерпевшая заявила полицейским, что в дневное время неизвестное лицо похитило из кармана куртки ее несовершеннолетней дочери, 2005 года рождения, мобильный телефон стоимостью 4 тысячи рублей.

Опросив потерпевшую, оперативники выяснили, что хищение было совершено тайно, путем свободного доступа. Девочка в это время находилась в гостях в квартире на улице Жуковского, куртка в момент кражи была оставлена ею без присмотра на вешалке в прихожей.

В ходе оперативных мероприятий полицейскими была установлена 16-летняя девушка, проживающая в квартире, где произошла кража. Она призналась в содеянном. Похищенное имущество она успела продать.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Мера пресечения подозреваемой - подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: 86.mvd.ru