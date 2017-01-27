Житель Мончегорска защищаясь убил собственного брата ножом

27 Января 2017 года, 11:36

МОНЧЕГОРСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Жителю Мончегорска предъявлено обвинение в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны по части первой статьи 108 УК. Два брата 14 января около 20:00 распивали спиртные напитки, и совместное времяпрепровождение закончилось дракой со смертельным исходом.

«Конфликт произошел между мужчинами, 1974 и 1972 годов рождения. Старший брат, защищаясь от противоправных действий младшего, превысил пределы необходимой обороны и нанес ему не менее одного удара ножом в область груди. В результате родственник скончался на месте происшествия», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

В свою очередь обвиняемому нанесено колотое ранение в спину, также на теле зафиксированы гематомы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Фото: fedpress.ru