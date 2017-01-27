Мурманчанин и осуждённый вступили в сговор для сбыта наркотиков

27 Января 2017 года, 12:09

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд признал виновными Владислава Азарова и Анатолия Калистратова в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершаемом группой лиц по предварительному сговору. Помимо этого каждый из них виновен в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта.

Владислав Азаров, отбывающий наказание в исправительном учреждении Мурманской области, договаривался о приобретении наркотических средств через тайники в региональном центре. По мобильной связи ему удавалось контролировать процесс сбыта конечным покупателям и поступление от них оплаты на лицевые счета в платёжной системе. Анатолий Калистратов забирал из мурманских тайников приобретённые Азаровым наркотики, осуществлял их расфасовку в удобную для сбыта упаковку и далее производил закладку в тайники, о месте расположения которых говорил сообщнику.

В ходе судебного заседании установлено, что обвиняемые приобрели для личного употребления наркотическое средство в особо крупном размере. В этом случае они действовали самостоятельно друг от друга и хранили его при себе до момента задержания.

«В итоге Азаров осуждён по части третьей статьи 228 УК, путём частичного сложения наказаний приговорен к 12 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Калистратов осуждён по аналогичной статье к девяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.