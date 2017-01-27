Полицейскими Мурманска задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений и угрозах убийством

27 Января 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 27 января - В полицию города поступило сообщение от 45-летней женщины о том, что по месту жительства в квартире по проспекту Кольский мужем ей были нанесены телесные повреждения. При этом супруг высказывал в ее адрес угрозы убийством.

Закончившийся избиением конфликт возник на бытовой почве. В сложившейся ситуации угрозу убийством женщина восприняла, как реально осуществимую, и у нее имелись основания опасаться исполнения данной угрозы.

На место происшествия по указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Полицейскими в ходе оперативных мероприятий были опрошены соседи потерпевшей по дому. Они подтвердили, что в указанное время в квартире были слышны крики с угрозами в отношении женщины.

Полицейскими был установлен и задержан подозреваемый, ранее не судимый житель Мурманска, 1965 года рождения. Он признался в содеянном.

Мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Стоит отметить, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru