200 тысяч рублей предлагали мурманскому полицейскому за незаконную выдачу иностранцам разрешения на проживание

27 Января 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Вчера, 26 января, сотрудниками оперативно-розыскной части УМВД России по Мурманской области были задержаны подозреваемые в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Злоумышленниками предлагалось около 200 тысяч рублей за незаконную выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории России. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области.

В настоящий момент следователем СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса.

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