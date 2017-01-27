Находка в такси может привести в колонию

28 Января 2017 года, 15:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/28 января/БИ-ПОРТ - В дежурную часть обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала сотрудникам полиции, что оставила телефон в такси. Позже со счета ее банковской карты исчезло 8 тысяч рублей. К номеру был привязан мобильный банк.

Хищение денег совершил ранее не судимый безработный 26-летний пассажир такси. Подозреваемый признался в совершении преступления и пояснил, что действительно нашел телефон в авто. Денежные средства, украденные с чужого счета, он уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мужчина может лишиться свободы на два года.