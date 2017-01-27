Жительнице Снежногорска грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт сильнодействующего наркотика

29 Января 2017 года, 12:30

СНЕЖНОГОРСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ - В полицию Снежногорска поступила информация о том, что безработная ранее не судимая местная жительница может быть причастна к распространению на территории города сильнодействующего наркотика. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую в момент сбыта в одной из квартир.

«Подозреваемую доставили в отдел полиции, а изъятый пакет с предположительно наркотическим веществом был направлен на экспертизу. Эксперт установил, что жительница Снежногорска продала 3-метилфентанил массой 0,0355 грамма, что является крупным размером», сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту в отношении 37-летней жительницы ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.