14-летнего жителя Мурманской области отправили в колонию за интимную связь с восьмилетней

29 Января 2017 года, 15:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор 14-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении иных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По версии следствия несовершеннолетний житель Заполярного 10 сентября 2016 года, находясь возле одного из домов в городе Заполярный, совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.