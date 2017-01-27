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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » 14-летнего жителя Мурманской области отправили в колонию за интимную связь с восьмилетней
 
 
 
 
29 Января 2017 года, 15:45

14-летнего жителя Мурманской области отправили в колонию за интимную связь с восьмилетней


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор 14-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении иных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По версии следствия несовершеннолетний житель Заполярного 10 сентября 2016 года, находясь возле одного из домов в городе Заполярный, совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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