В Мурманске полицейские задержали похитителя дорогостоящих телефонов

30 Января 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 30 января - В полицию Мурманска обратилось руководство одного из магазинов цифровой техники и сотовой связи. Из двух салонов организации в ночное время были похищены средства связи на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Хищение происходило в ночное время путем отжима дверей, ведущих в салоны.

На местах происшествия были сняты отпечатки пальцев, отсмотрены записи камер видеонаблюдения, однако по горячим следам установить подозреваемого в краже дорогостоящих средств связи не удалось.

По фактам краж полицейскими в отношении неустановленного лица были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску было установлено, что хищение айфонов совершил ранее не судимый житель областного центра, 1992 года рождения. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства мурманчанина часть похищенного была обнаружена и изъята, остальное он успел продать.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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