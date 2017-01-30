В Мурманске возбуждено уголовное дело за размещение в сети Интернет запрещенных материалов

30 Января 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 30 января - Сотрудниками центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий в сети Интернет было установлено, что 18-летний житель г. Мурманска, ранее не судимый, разместил на своей странице в социальной сети текст и фотографию, являющиеся запрещенными на территории России.

Данные выводы были сделаны после проведенной соответствующей лингвистической и психологической экспертизы.

Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в следственные органы. В отношении молодого человека СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

В отношении 18-летнего жителя Мурманска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)

Фото: Newstracker