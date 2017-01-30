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Главная » Криминал » В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 18:41

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью


МУРМАНСК/ 30 января - В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жительница города обратилась за помощью с травмами головы.

Полицейскими потерпевшая была опрошена. Женщина, 1966 года рождения, рассказала, что ее супруг в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес ей один удар в область головы. В качестве орудия для причинения телесных повреждений он применил стеклянный сосуд.

По факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению судмедэксперта, северянке был причинен вред здоровью легкой легкой степени.

43-летний мужчина был задержан полицейскими и изобличен в содеянном. Дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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