Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции

30 Января 2017 года, 14:25

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудник службы судебных приставов и бывший военный намеревались через сотрудников Управления по делам миграции УМВД России организовать канал незаконной миграции в Мурманской области. Об этом журналистам рассказали сегодня в УМВД по Мурманской области. Планировалось легализовать от 60 до 100 иностранных граждан, при этом общая сумма взятки должна была составлять до полутора миллиона рублей.

Сотрудник полиции, получив данное предложение, доложил о попытке дачи взятки своему руководству. В результате 26 января были задержаны двое жителей Мурманской области, которые вступили в преступный сговор и передали 195 тысяч рублей в качестве подкупа.

«Сотрудник судебных приставов, 1958 года рождения, осуществлял непосредственную передачу денежных средств сотруднику внутренних дел. Второй участник, 1984 года рождения - бывший военнослужащий, житель города Североморска», – сообщил начальник ОРЧ СБ УМВД по Мурманской области Михаил Пшеничный.

Причина дачи взятки – получение разрешения на временное проживание для 13 граждан ближнего зарубежья, это стало бы их первым шагом к получению российского гражданства. По действиям каждого из лиц в ходе расследования будет дана классификация, пока неясно являются ли действия иностранцев незаконными или их ввели в заблуждение.

Задержанным избраны меры пресечения: первому в виде домашнего ареста, второму – в виде заключения под стражу. Подобное решение вызвано тем, что житель Мурманска активно сотрудничает со следствием, написал явку с повинной, а также его состоянием здоровья.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части четвертой статьи 291 УК – дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.