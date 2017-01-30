Мурманчанка перевела 5 тысяч рублей мошенникам в качестве предоплаты за шубу

МУРМАНСК/ 30 января - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску обратилась 28-летняя жительница областного центра. На сайте бесплатных объявлений мурманчанка нашла объявление о продаже шубы.
В телефонном разговоре продавец пояснил, что необходимо внести предоплату. Денежные средства в сумме 5 тысяч рублей заявительница перевела на счет злоумышленника. После чего абонентский номер инициатора объявления оказался недоступен, а объявление было удалено из сети Интернет.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области