18-летнего мурманчанина подозревают в призыве к терроризму

31 Января 2017 года, 08:35

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по городу Мурманску возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.1 ст.205.2 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, молодой человек 1998 года рождения разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» текст и изображение, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к осуществлению террористической деятельности.

Санкция статьи уголовного кодекса, по которой подозревают мурманчанина, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.