Обвиняемую в присвоении денежных средств директора Снежногорского предприятия задержали в Свердловской области

31 Января 2017 года, 09:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора УМП «Колос» Снежногорска Светланы Катаевой, обвиняемой в присвоении денежных средств. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области. Долгое время Катаева скрывалась от органов следствия и суда, но в сентябре 2016 года была задержана в Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая, работая в должности директора УМП «Колос», используя свое служебное положение, по предварительному сговору с соучастником похитила вверенные ей денежные средства, принадлежащие предприятию на общую сумму почти 700 тысяч рублей.

Судом Катаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах МО ЗАТО Александровск заявлен иск о взыскании с Катаевой суммы ущерба.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до шести лет.

Фото: Twitter