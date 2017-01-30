В Мурманске осуждены члены группы, похитившие у лизинговой компании почти 9 млн рублей

31 Января 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор в отношении трёх участников группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области. Факт хищения денежных средств у лизинговой компании установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Следствием установлено, что один из участников группы, занимая должность директора филиала лизинговой компании в Мурманске, вступил в преступный сговор с директорами двух обществ с ограниченной ответственностью. Получив заявку от генерального директора одной из компаний на оформление договора лизинга и от директора другой компании пакет документов о наличии в его предприятии гусеничного экскаватора с гидромолотом и усиленным ковшом, директор филиала направил данные документы в кредитный комитет лизинговой компании. В ходе следствия доказано, что директор филиала достоверно знал, что на самом деле никакого экскаватора нет.

В результате лизинговой сделки участники группы обманным путем получили 8 миллионов 947 тысяч рублей, принадлежащих лизинговой компании, которыми распорядились по своему усмотрению. Преступление было совершено в период 2013-2014 годов.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Трое из участников группы признали свою вину, активно сотрудничали следствием и заключили досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В конце 2016 года данные лица были осуждены на сроки от трех до четырех лет лишения свободы условно. Ущерб, причиненный лизинговой компании, возмещен ими в полном объеме.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов находятся в настоящее время на рассмотрении в суде. Они своей вины не признают, сотрудничать со следствием отказались.

Фото: Twitter