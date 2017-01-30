В Мурманске осуждены члены группы, похитившие у лизинговой компании почти 9 млн рублей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Внимание! В Кировске спуск лавин
 
 
 
 

Курсы валют 31.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4730
-0,1678
1 USD
Доллар США
60,1618
-0,1578
1 EUR
Евро
64,4333
0,0904
10 NOK
Норвежских крон
72,2265
-0,1443
10 SEK
Шведских крон
68,0679
-0,0883
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
3.5 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога на Териберку и Туманный закрыта
30 Января 2017, 16:54
Дорога на Териберку и Туманный закрыта
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
30 Января 2017, 16:40
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель
30 Января 2017, 14:41
На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
 
 
 
 

Самое читаемое

Настоятель Свято-вознесенского собора погиб в аварии под Оленегорском
30 Января 2017, 11:18
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
В Мурманске ищут пропавшего Александра Жолтикова
31 Января 2017, 08:15
19 водителей задержано в Мурманске в рамках рейда «Нетрезвый водитель»
30 Января 2017, 17:05
В России пересмотрят перечень работ, недоступных для женщин
30 Января 2017, 13:46
«Адмирал Кузнецов» идёт вдоль побережья Норвегии под наблюдением сил НАТО
30 Января 2017, 15:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » В Мурманске осуждены члены группы, похитившие у лизинговой компании почти 9 млн рублей
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 09:40

В Мурманске осуждены члены группы, похитившие у лизинговой компании почти 9 млн рублей


МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор в отношении трёх участников группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области. Факт хищения денежных средств у лизинговой компании установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Следствием установлено, что один из участников группы, занимая должность директора филиала лизинговой компании в Мурманске, вступил в преступный сговор с директорами двух обществ с ограниченной ответственностью. Получив заявку от генерального директора одной из компаний на оформление договора лизинга и от директора другой компании пакет документов о наличии в его предприятии гусеничного экскаватора с гидромолотом и усиленным ковшом, директор филиала направил данные документы в кредитный комитет лизинговой компании. В ходе следствия доказано, что директор филиала достоверно знал, что на самом деле никакого экскаватора нет. 

В результате лизинговой сделки участники группы обманным путем получили 8 миллионов 947 тысяч рублей, принадлежащих лизинговой компании, которыми распорядились по своему усмотрению. Преступление было совершено в период 2013-2014 годов.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Трое из участников группы признали свою вину, активно сотрудничали следствием и заключили досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В конце 2016 года данные лица были осуждены на сроки от трех до четырех лет лишения свободы условно. Ущерб, причиненный лизинговой компании, возмещен ими в полном объеме.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов находятся в настоящее время на рассмотрении в суде. Они своей вины не признают, сотрудничать со следствием отказались.

Фото: Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Цены на лекарства могут вырасти на 20%
2.
Пропавший в Мурманске 16-летний подросток найден живым
3.
ДТП на трассе «Кола»: пострадали двое
4.
18-летнего мурманчанина подозревают в призыве к терроризму
5.
В Мурманске ищут пропавшего Александра Жолтикова
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта