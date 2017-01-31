Мурманчанка при покупке авиабилетов через Интернет была обманута мошенниками

31 Января 2017 года, 17:12

МУРМАНСК/ 31 января - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Северянка рассказала, что искала в сети Интернет авибилеты для перелета в Таиланд. На одном из сайтов женщина нашла выгодное предложение. Потерпевшая заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего у ее со счета было списано более 40 тысяч рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту она так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а сайт стал неактивен.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: при заказе товаров в сети Интернет следует быть предельно внимательными, оформлять заказ только у проверенного поставщика. Предварительно следует изучить всю имеющуюся информацию о сайте, на котором вы собираетесь оформить заказ. Не следует вносить предоплату за товар до его непосредственного получения по почте или через курьера. Оплату рекомендуется вносить только после того, как заказанный товар будет получен и проверен покупателем.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: plus.google.com