Мурманчанина, сообщившего о бомбе в кинотеатре «Мурманск», отправили в колонию строгого режима

31 Января 2017 года, 12:16

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске осудили местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

30 июня 2016 года Дмитрий Черныш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с таксофона по телефонной линии «02» и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве кинотеатра «Мурманск».

Подсудимый полностью признал свою вину, в связи с чем, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Приговором суда Черныш осужден за совершенное преступление к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Одновременно с осужденного взыскана сумма, затраченная на выезд спецслужб по ложному звонку.