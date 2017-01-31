В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в краже из кафе

31 Января 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 31 января - В дежурную часть отдела полиции по г.Мурманску поступило сообщение от посетительницы ресторана по проспекту Кольский. Женщина, 1997 года рождения, заявила, что неизвестным лицом во время отдыха у нее был украден мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

Полицейские, опросив потерпевшую, выяснили, что хищение было совершено путем свободного доступа. Сотрудники полиции опросили посетителей и персонал заведения, изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон был украден, когда владелица оставила его без должного присмотра.

Им удалось установить приметы и личность одного из посетителей ресторана, причастного к краже. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Житель города, 1992 года рождения, не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за кражу. Деньги, вырученные за проданный телефон, он уже успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter