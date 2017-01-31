Жительница Оленегорска выжила после нападения своего знакомого

31 Января 2017 года, 13:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Оленегорска, 1975 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 26 января 2017 года в вечернее время злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своей знакомой, 1980 года рождения, множественные удары клинком ножа в область грудной клетки и шеи, причинив проникающие колото-резанные ранения, от которых женщина упала на пол. Однако преступление довести до конца он не смог, так как в квартиру внезапно вернулся общий знакомый, который вызвал скорую медицинскую помощь.

«Женщина выжила. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили «Би-порту в СУ СКР.

Фото: vk51.ru