Пенсионерка из Мурманской области убила знакомого из-за 300 рублей

31 Января 2017 года, 13:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В одном из домов в поселке Титан 26 января 2017 года был обнаружен труп мужчины, 1981 года рождения. Причиной смерти местного жителя стало проникающее ножевое ранение в область брюшной полости, которое нанесла пенсионерка. О произошедшем журналистам рассказал руководитель отдела криминалистики Следственного комитета России по Мурманской области Евгений Амбарцумян.

Женщине предъявлено обвинение по части первой статьи 105 Уголовного кодекса «Умышленное убийство» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление произошло в квартире обвиняемой, где она жила вместе с сожителем, в тот день для распития спиртных напитков к ним в гости пришел знакомый. В результате сожитель северянки ушел спать, и они остались вдвоем. Поводом для конфликта явилась сумма в размере 300 рублей, которую пострадавший попросил в долг для покупки очередной порции алкоголя.

«В просьбе было отказано, но мужчина продолжал настаивать. В итоге обвиняемая решила ограничиться серией ударов ножом, – рассказал Евгений Амбарцумян. – Поражает, что после совершения преступления женщина не придала значения своим действиям и оставила человека умирать, не вызвав скорую помощь, чтобы помочь избежать тяжелых последствий в виде летального исхода».

Позже полицию вызвали соседи, которые услышали шум в квартире. На тот момент тело пострадавшего пролежало на полу около двух часов.

«Гражданка раскаялась в содеянном, понимает, что ей грозит продолжительный срок лишения свободы», – отметил руководитель отдела Следкома.

Теперь женщине грозит до 15 лет тюрьмы.