Слушания по делу мурманского егеря в Верховном суде назначены на 9 февраля

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ — Рассмотрение представления по делу мурманского егеря Виктора Михайловского в Верховном Суде Российской Федерации назначено на 9 февраля.
Напомним, что 12 декабря Мурманский областной Суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор охотоведу, обвинявшемуся в убийстве двух человек. Обвинение не согласилось с решением судьи, и в конце прошлого года прокуратура Мурманской области подала апелляционное представление в Верховный Суд РФ.
Фото: © РИА Новости. Алексей Куденко