В Мурманской области увеличилось количество умышленных убийств

31 Января 2017 года, 13:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – С начала года на территории Мурманской области наблюдается повышенная регистрация умышленных убийств. Только за январь зафиксировано 10 преступлений подобного рода, для сравнения в 2016 за весь год было совершено 50. Руководитель отдела криминалистики Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Евгений Амбарцумян рассказал журналистам, что большая часть из них совершена вследствие асоциального поведения и распития спиртных напитков.

«Рост регистрации убийств сказывается на тех усилиях, которые мы принимаем. Последнее время наблюдается тенденция, что преступниками становятся женщины, особенно когда злоупотребляют алкоголем. Согласно науке криминологии женщины в экстремальной ситуации более склоны к совершению преступления, нежели мужчины», – подчеркнул Амбарцумян.

Напомним, 26 января жительница поселка Титан нанесла знакомому ножевое ранение в состоянии опьянения и оставила умирать.