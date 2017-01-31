В отношении судебного пристава, который пытался дать взятку полицейскому, проводится проверка

31 Января 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Руководство Управления ФССП России по Мурманской области прокомментировало задержание своего сотрудника при попытке дачи взятки сотруднику внутренних дел.

Напомним, судебный пристав вместе с сообщником планировал организовать канал незаконной миграции на территории области.

«Мы оказываем содействие следствию. Сейчас по данному лицу назначена проверка, сотрудник написал заявление о предоставлении ему отгулов. Это бывший военнослужащий с 15-летним стажем, в службе судебных приставов он тоже около 15 лет», – сообщил руководитель УФССП России по Мурманской области Василий Ларин.

Его заместители Павел Ширяев и Андрей Зубов подчеркнули, что если бы обвиняемый захотел как-то поспособствовать в подделке документов, то в части миграционного законодательства он не имел никакого влияния.

В настоящий момент 58-летнему мурманчанину избрана мера пересечения в виде домашнего ареста.

Фото: NewsMaker