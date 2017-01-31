Руководителя управления Госавтонадзора Карелии обвиняют сразу по двум статьям УК

31 Января 2017 года, 17:25

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Руководителя управления Госавтонадзора Карелии Рафаила Галикеева обвиняют в избиении подчиненного и злоупотреблении должностными полномочиями в личных целях. В феврале 2016 года начальник и его заместитель, находясь при исполнении, пригласили в кабинет подчиненного для дачи пояснений по служебным вопросам.

«Сотрудник ответил на поставленные вопросы, но подозреваемые посчитали, что пояснения не соответствуют действительности, и избили его, причинив физическую боль, – передает «Губернiя Daily».

Помимо этого сообщники вступили в сговор вопреки интересам службы и в целях личного обогащения приобрели эвакуатор, который передали подконтрольной фирме для осуществления транспортировки задержанных за нарушение весового режима автотранспортных средств.

«Денежные средства, получаемые от предпринимателей-перевозчиков, которым навязывались услуги эвакуатора, перечислялись на счета подконтрольных одному из подозреваемых юридических лиц», – подчеркивает агентство.

Галикеева задержали 27 января, при обыске у него изъяли документы и денежные средства: более двух миллионов рублей и 200 долларов США, а также удостоверение старшего помощника прокурора Республики Башкортостан, действительное до 2018 года.

«Обнаруженное удостоверение было изъято из кармана верхней одежды, что свидетельствует о том, что он его в повседневной жизни носил с собой», – пояснил следователь в зале суда.