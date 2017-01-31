Жительница Североморска, пытавшаяся выколоть глаза своим детям, отправится на принудительное лечение

01 Февраля 2017 года, 10:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – К жительнице города Североморска применят принудительные меры медицинского характера: суд освободил Веру Котову от уголовной ответственности и направит на лечение. В ходе следствия удалось установить, что мать, нанесшая побои, страдает психическим расстройством.

«В августе 2016 года обвиняемая, находилась в квартире с двумя сыновьями двух и пяти лет. Неожиданно, женщина начала наносить детям травматические воздействия шариковой ручкой в область глаз, а также удары рукой. После этого мать пыталась сдавить шею своему младшему ребенку. Около пяти часов утра, в связи с криками детей, жильцы подъезда вызвали сотрудников полиции и, попав в квартиру, оттащили женщину от детей», – рассказали в Прокуратуре по Мурманской области.

Ранее, женщине была назначена экспертиза на вменяемость. После этого стало известно о возможности применения принудительного лечения.

Фото: Twitter