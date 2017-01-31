Мошенник, воровавший в кафе Мурманска при помощи фокусов, отправится в колонию

01 Февраля 2017 года, 11:08

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Суд Мурманска приговорил мошенника из Амурской области к девяти месяцам исправительной колонии общего режима. Виктор Лепунов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью первой статьи 159 Уголовного кодекса – «Мошеничество».

Мужчина обращался к работникам кафе с просьбой поменять крупные деньги на более мелкие. Получив купюры, продавцы всякий раз обнаруживали, что он дал на 500 рублей меньше, чем полагалось. Подсудимый изображал удивление и сам на глазах у кассира пересчитывал денежные средства, при этом, незаметно изымая часть банкнот. После чего соглашался, что ошибся, отдавал пересчитанные и недостающие 500 рублей. По информации Прокуратуры Мурманской области, житель Дальнего Востока был судим за совершение аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что раскрыть дело помог иллюзионист.

Фото: Getty Images