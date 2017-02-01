В Североморске полицейскими задержана подозреваемая в краже денег с помощью «мобильного банка»

01 Февраля 2017 года, 17:03

СЕВЕРОМОРСК/ 1 февраля - В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от посетительницы предприятия общественного питания, расположенного по улице Сивко в городе Североморске. Женщина, 1967 года рождения, заявила, что с ее лицевого банковского счета были незаконно списаны 8 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что хищение могло быть совершено с помощью подключенной к телефону потерпевшей услуги «мобильный банк». Опросив заявительницу и изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили, что злоумышленница, также находившаяся в кафе, воспользовалась тем, что владелица оставила телефон без присмотра. Подозреваемая посредством смс-сообщения успела отправить электронное поручение банку о переводе денег на свой счет.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была задержана. Жительница города, 1985 года рождения, ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Деньги она упела потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru