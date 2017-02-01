Двое кировчан похитили человека с целью вымогательства

01 Февраля 2017 года, 13:00

КИРОВСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Двое жителей Мурманской области задержаны по подозрению похищения человека. Вечером 24 января 2017 года мужчины с целью вымогательства денежных средств похитили кировчанина, 1993 года рождения. Его на автомобиле доставили в одну из квартир Кировска, где пристегнули наручниками и удерживали против воли. Молодому человеку удалось освободиться самостоятельно и спастись бегством.

Злоумышленники, 1995 и 1997 года рождения, задержаны. Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 126 УК «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – перед судом заявлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения. Похитители и пострадавший были знакомы. », – сообщила «Би-порту» представитель Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Profimedia/Alamy