Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать телефонные мошенничества

01 Февраля 2017 года, 18:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля - Схема обмана остается прежней – звонок от неизвестного, который представляется родственником и сообщает, что ему необходимы денежные средства.

Так, в г. Полярные Зори местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Северянка, 1955 года рождения, была наслышана о телефонных мошенниках из публикаций в СМИ и от родственников, однако когда ей позвонил на мобильный телефон неизвестный и представился сыном, она поддалась на уловки злоумышленника. Лже-сын сообшил, что ему срочно необходимы денежные средства, а его банковская карта заблокирована.

Жительница Полярных Зорей, не проверив информацию и не перезвонив на номер настоящего сына, отправилась в банк и получила через терминал логин и пароль от банка-онлайн. Данные она сообщила мошеннику, и после этого «сын», воспльзовавшись сервисом онлайн-банка, похитил с ее счета 16,5 тысяч рублей. Только после перечисления денежных средств на неизвестный счет северянка позвонила своему настоящему сыну и с удивлением узнала, что он ей не звонил и не просил денежных средств.

По факту возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в полицию Мурманской области нередко обращаются северяне, которых мошенники попытались обмануть, однако это им не удалось. Благодаря активной профилактической работе с населением средств массовой информации и полицейских, жители региона знают о схемах мошенничеств и не верят злоумышленникам.

Так, в ОМВД России по Кольскому району обратилась жительница Колы, 1950 года рождения, которая не отдала деньги мошеннику. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын избил молодого человека и для освобождения от ответственности необходимо заплатить сотрудникам правоохранительных органов денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. Пенсионерка не стала продолжать разговор с мошенником, а отправилась в полицию и написала заявление о попытке мошенничества. По факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: plus.google.com