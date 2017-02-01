В Мурманске полицейскими из незаконного оборота изъяты огнестрельные патроны

01 Февраля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 1 февраля - В отдел полиции был доставлен подозреваемый в совершении мошенничества мурманчанин, 1964 года рождения. При помещении его в изолятор временного содержания была проведена процедура личного досмотра на предмет обнаружения запрещенных предметов. В ходе нее в кармане куртки у мужчины полицейские обнаружили и изъяли пакет с 7 патронами калибра 7,62 мм.

Боеприпасы были направлены на экспертное исследование. По заключению криминалиста, они являются патронами, предназначенными для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия - пистолета ТТ и ППШ.

По словам подозреваемого, патроны он нашел на улице несколько лет назад, хранил для личного пользования.

По факту дознавателем ОП №1 УМВД России оп г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст. 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области