Кандалакшскими полицейскими возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения алкоголя

01 Февраля 2017 года, 19:50

КАНДАЛАКША8 1 февраля - В полицию Кандалакши поступило сообщение от управляющего одного из магазинов о том, что молодой человек с витрины открыто похитил три бутылки водки, общей стоимостью около тысячи рублей и пытается скрыться.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали безработного, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений местного жителя, 1979 года рождения, и доставили его в отдел полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Delfi